Парламент Эстонии поддержал миграционный договор ООН

ТАЛЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Парламент Эстонии на экстренном заседании в понедельник принял заявление о поддержке миграционного договора ООН, который вызвал правительственный кризис, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

В пятницу парламентская комиссия по иностранным делам одобрила ряд внесенных оппозицией поправок и направила документ для дальнейшего обсуждения в парламент. Комиссия, в частности, поддержала предложение фракции Реформистской партии четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство республики. Парламент не поддержал внесение этой поправки в текст заявления о поддержке миграционного договора. Таким образом, вопрос о возвращении документа обратно в правительство был снят. После этого парламент простым большинством голосов одобрил договор ООН о миграции.

"В голосовании приняли участие 98 из 101 депутатов. За поддержку документа проголосовал 41 народный избранник, против было подано 27 голосов. Депутаты от Реформисткой партии (30 человек) не участвовали в голосовании", — говорится в сообщении.

Ранее министрам на заседании правительства не удалось прийти к единому мнению в вопросе договора о миграции, поскольку против его одобрения выступили члены кабинета от партии "Отечество". Это поставило под сомнение единство правящей коалиции, в которую, кроме "Отечества", также входят Центристская и Социал-демократическая партии, и привело к правительственному кризису. Позже Социал-демократическая партия выступила с предложением предоставить парламенту принятие решения по договору. Это одобрили и в Центристской партии, а также президент Керсти Кальюлайд и премьер Юри Ратас.

Всемирный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле 2018 года всеми государствами — членами ООН, кроме США. Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Договор планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).