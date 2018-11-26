В Белоруссии ввели идентификацию пользователей сайтов по номеру телефона

МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило порядок идентификации пользователей интернет-ресурсов с помощью телефонного номера, требования вступят в силу с 1 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров.

Ранее министр информации республики Александр Карлюкевич сообщал, что большинство поправок в закон о СМИ Белоруссии вступят в силу с 1 декабря. В том числе поправки предполагают обязательную идентификацию лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах и на форумах. Среди наиболее вероятных способов профильное ведомство называло идентификацию через номер телефона.

"Правительством утверждено положение… (им — ред.) определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения или материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование", — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

Согласно документу, идентификация осуществляется при регистрации пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. "Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода активации в sms-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя", — отметили в пресс-службе.

При этом один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации не более одной учетной записи на каждом конкретном интернет-ресурсе. После активации учетной записи пользователь вправе размещать сообщения и комментарии, при условии введения при входе на интернет-ресурс своего логина и пароля, указанных при регистрации. Отмечается, что пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Белоруссии.

Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на серверах в Белоруссии полученных при предварительной идентификации пользователя сведений, сведений о размещении сообщений, сведений о сетевом (IР) адресе устройства пользователя. Кроме того, владелец принимает меры по защите этих сведений и предоставляет их по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры, налоговых органов, судов и других органов в порядке, установленном законодательством