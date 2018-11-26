Акции протеста "желтых жилетов" нанесли серьезный удар по экономике Франции

ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Акции протеста во Франции так называемого движения "желтых жилетов" нанесли серьезный удар по национальной экономике, сказал глава Минэкономики Брюно Ле Мэр.
По словам министра экономики, в понедельник он провел встречу с представителями всех секторов экономики Франции. "Вывод всех секторов экономики ясен – недавние события нанесли сильный по национальной экономической деятельности", — сказал Ле Мэр на пресс-конференции.
Он отметил, что удар был нанесен по экономике как материковой Франции, так и ее заморских территорий, в частности, Реюньона, где произошли беспорядки.
Ле Мэр, в частности, сообщил, что в секторе крупной торговли показатели снизились на 35% 17 ноября, когда состоялась первая общенациональная акция протеста "желтых жилетов", и на 18% — 24 ноября.