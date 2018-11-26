Акции протеста "желтых жилетов" нанесли серьезный удар по экономике Франции

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Акции протеста во Франции так называемого движения "желтых жилетов" нанесли серьезный удар по национальной экономике, сказал глава Минэкономики Брюно Ле Мэр.

Масштабные протесты против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками. По данным МВД, были задержаны около 130 человек.

По словам министра экономики, в понедельник он провел встречу с представителями всех секторов экономики Франции. "Вывод всех секторов экономики ясен – недавние события нанесли сильный по национальной экономической деятельности", — сказал Ле Мэр на пресс-конференции.

Он отметил, что удар был нанесен по экономике как материковой Франции, так и ее заморских территорий, в частности, Реюньона, где произошли беспорядки.

Ле Мэр, в частности, сообщил, что в секторе крупной торговли показатели снизились на 35% 17 ноября, когда состоялась первая общенациональная акция протеста "желтых жилетов", и на 18% — 24 ноября.