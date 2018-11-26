Мексика начала депортировать мигрантов, пытавшихся прорваться в США

МЕХИКО, 26 ноя – РИА Новости. Первая группа из почти 100 центральноамериканских мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию США, высылается из Мексики, сообщил в понедельник уполномоченный Национального института миграции Мексики Херардо Гарсия.

По словам Гарсии, всего речь идет о 98 мигрантах. Общее же число тех, кто в воскресенье попытался насильно попасть в США в районе города Тихуана, составляет порядка 500 человек. В тот же день мексиканские власти пообещали жесткий ответ на эти действия и высылку всех причастных.

В эфире радио Formula уполномоченный рассказал, что сейчас эти люди уже находятся в пути к границе с Гватемалой, чтобы затем их выдворили из страны. "Надеюсь, что больше они пробовать не будут (прорваться в США)", — отметил Гарсия.

МВД Мексики сообщило накануне, что сейчас на территории страны сконцентрировано более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов, из которых в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 7,4 тысячи человек. Еще около 2 тысяч согласились на помощь мексиканских властей в возвращении их домой.