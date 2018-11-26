Порошенко заявил об "угрозе сухопутной операции против Украины"

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Петр Порошенко заявил в специальном обращении к народу об угрозе сухопутной операции против Украины.

"Разведданные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины. У меня в руках есть документ разведки, сводка наших разведданных и тут на нескольких страницах детальное описание всех сил противника, которые находятся на расстоянии нескольких десятков километров от нашей границы, готовые в любой момент к немедленному вторжению на территорию Украины", — заявил Порошенко.

В своем выступлении Порошенко отметил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы.

Ранее он подписал указ о вводе в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.