Порошенко объявил о введении военного положения

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вводит военное положение на всей территории страны с 09:00 (10:00 мск) 28 ноября.
Президент предложил Верховной Раде ввести правовой режим на 30 дней.
"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал мне сегодня ввести военное положение на 60 дней <…> Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", — сказал президент. По его словам, такой срок не позволит сорвать начало избирательной кампании.
Ранее Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение из-за инцидента в Черном море. Решение вступит в силу после одобрения Верховной рады.
Документ предусматривает возможность временного ограничения конституционных гражданских прав и свобод.
Отмечается, что на время действия правового режима могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Украины.
Так, могут быть ограничены права на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободу мысли и слова, а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.
Военное положение
Правовой основой для введения военного положения на Украине является Конституция, закон "О правовом режиме военного положения" и указ президента о введении военного положения на Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой.
В период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады, кабинета министров, уполномоченного по правам человека, а также судов, прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, досудебное расследование, и органов контрразведки.
Запрещается изменять Конституцию, проводить выборы президента и депутатов Верховной Рады и органов местного самоуправления; проводить референдумы; бастовать, проводить массовые собрания и акции.
Инцидент в море
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу. Суда не реагировали на законные требования российских пограничников, опасно маневрировали и были задержаны.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Киев нарушил международное право.
"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты", — отметил министр.
В официальном заявлении ведомства говорится, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.