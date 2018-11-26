Порошенко объявил о введении военного положения

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вводит военное положение на всей территории страны с 09:00 (10:00 мск) 28 ноября.

Об этом глава государства рассказал в обращении к нации. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы.

Президент предложил Верховной Раде ввести правовой режим на 30 дней.

"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал мне сегодня ввести военное положение на 60 дней <…> Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", — сказал президент. По его словам, такой срок не позволит сорвать начало избирательной кампании.

Ранее Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение из-за инцидента в Черном море. Решение вступит в силу после одобрения Верховной рады.

Документ предусматривает возможность временного ограничения конституционных гражданских прав и свобод.

Отмечается, что на время действия правового режима могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Украины.

Так, могут быть ограничены права на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободу мысли и слова, а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.

Военное положение

Правовой основой для введения военного положения на Украине является Конституция, закон "О правовом режиме военного положения" и указ президента о введении военного положения на Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой.

Это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

В период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады, кабинета министров, уполномоченного по правам человека, а также судов, прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, досудебное расследование, и органов контрразведки.

Запрещается изменять Конституцию, проводить выборы президента и депутатов Верховной Рады и органов местного самоуправления; проводить референдумы; бастовать, проводить массовые собрания и акции.

Инцидент в море

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу. Суда не реагировали на законные требования российских пограничников, опасно маневрировали и были задержаны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Киев нарушил международное право.

"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты", — отметил министр.

В официальном заявлении ведомства говорится, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.