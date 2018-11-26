Порошенко заявил, что не будет переносить дату выборов президента Украины

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что выборы главы государства пройдут в соответствии с конституцией, в середине декабря он внесет в Раду предложение о дате выборов президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

Порошенко сначала подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране на 60 дней в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Позже Порошенко заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы.

"Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с конституцией 31 марта 2019 года", — заявил Порошенко в специальном обращении к украинскому народу в понедельник.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение.