В Италии шесть египтян задержали за доставку нелегальных мигрантов

РИМ, 26 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Шесть граждан Египта были задержаны в понедельник сотрудниками финансовой гвардии Сицилии по подозрению в организации нелегальной миграции через Средиземное море, сообщил журналистам представитель прокуратуры сицилийской провинции Агридженто.
Следствие по делу о нелегальной миграции начала прокуратура Агридженто, глава которой Луиджи Патронаджо дал указание о задержании шести египтян. По данным следователей, в последнее время контрабандисты опасаются брать к себе на борт беженцев, стремящихся по морю попасть в Европу, и поэтому берут на буксир лодки с мигрантами, доставляя их в территориальные воды Италии.
В ходе специальной пресс-конференции в Агридженто представитель местной прокуратуры сообщил, что с начала текущего года только силами правоохранителей этой провинции по обвинению в организации нелегальной миграции были арестованы 22 человека. Еще 34 человека были лишены свободы за попытку повторного незаконного проникновения на территорию Италии.
В конце сентября правительство Италии приняло пакет мер в области миграции и безопасности, получивший название "декрет Салвини". Этот документ изменил законодательство в области приема беженцев, заметно ужесточив правила получения убежища по гуманитарным соображениям.