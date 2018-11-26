В Италии шесть египтян задержали за доставку нелегальных мигрантов

РИМ, 26 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Шесть граждан Египта были задержаны в понедельник сотрудниками финансовой гвардии Сицилии по подозрению в организации нелегальной миграции через Средиземное море, сообщил журналистам представитель прокуратуры сицилийской провинции Агридженто.

Все задержанные лица являются членами экипажа небольшого рыболовного судна, взявшего в Ливии на буксир деревянную лодку, на борту которой находились 68 мигрантов из Бангладеш, Египта и Марокко. При подходе к территориальным водам Италии военный корабль Carabiniere остановил ливийское судно и сопроводил его к сицилийскому острову Лампедуза. Туда же патрульный катер финансовой гвардии доставил лодку с мигрантами.

Следствие по делу о нелегальной миграции начала прокуратура Агридженто, глава которой Луиджи Патронаджо дал указание о задержании шести египтян. По данным следователей, в последнее время контрабандисты опасаются брать к себе на борт беженцев, стремящихся по морю попасть в Европу, и поэтому берут на буксир лодки с мигрантами, доставляя их в территориальные воды Италии.

В ходе специальной пресс-конференции в Агридженто представитель местной прокуратуры сообщил, что с начала текущего года только силами правоохранителей этой провинции по обвинению в организации нелегальной миграции были арестованы 22 человека. Еще 34 человека были лишены свободы за попытку повторного незаконного проникновения на территорию Италии.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В этой связи МВД фактически закрыло доступ в итальянские порты для судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и добивается их доставки в другие порты Европы.

В конце сентября правительство Италии приняло пакет мер в области миграции и безопасности, получивший название "декрет Салвини". Этот документ изменил законодательство в области приема беженцев, заметно ужесточив правила получения убежища по гуманитарным соображениям.