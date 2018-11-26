В Камбодже задержали более 200 граждан Китая

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Полиция Камбоджи задержала в понедельник 235 граждан Китая в провинции Такео по обвинению в вымогательстве и интернет-мошенничестве с использованием IP-телефонной связи, сообщает местное издание Khmer Times.

По словам руководителя отдела по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, после нескольких месяцев расследования 235 граждан КНР были задержаны в четырех населенных пунктах провинции и направлены в генеральный департамент по миграционным вопросам, отмечает газета.

Согласно данным департамента, всего за последние четыре года почти 15 тысяч человек из разных стран были депортированы из Камбоджи в связи с мошеннической деятельностью и совершением финансовых преступлений.