В фонде ELIAMEP заявили о непричастности к проекту Integrity Initiative

АФИНЫ, 26 ноя — РИА Новости. Греческий фонд европейской и внешней политики Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) не имеет никакого отношения к британскому проекту Integrity Initiative, заявил РИА Новости директор фонда Танос Докос.

Проект работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостям". Несколько дней назад хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов, согласно которым Великобритания могла использовать проект Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. В частности, проект предполагает создание кластеров в ряде стране, в том числе в Греции.

Список "координаторов кластера" в Греции включает имена представителя программы для Греции в Отделе общественной дипломатии НАТО, сотрудников фонда ELIAMEP и нескольких журналистов, всего 11 имен.

На запрос РИА Новости ответил только директор фонда ELIAMEP.

"Единственный контакт ELIAMEP с этим проектом — информационное собрание, на которое нас пригласили два года назад. Я впервые вижу этот список имен", — сообщил Танос Докос.

"Однако в любом случае ELIAMEP считает, что поддельные новости fake news и любого рода дезинформация, откуда бы она ни исходила, представляют угрозу для европейских демократий, а также для международной безопасности и региональной стабильности", — отметил глава фонда.

Фонд ELIAMEP основан в 1988 году. Это одно из самых известных исследовательских учреждений в Греции в области внешней политики. В прошлом работа ELIAMEP поддерживалась финансово министерствами, в том числе министерством иностранных дел. Государственное финансирование обычно не превышало 25-30% от общего бюджета Фонда и не продолжалось после 2008 года.

Согласно информации на сайте фонда, с 2009 года деятельность фонда финансируется исключительно из частного сектора Греции, от сотрудничества с аналогичными зарубежными учреждениями и из исследовательских программ с финансированием главным образом из Еврокомиссии. В 2004 году ELIAMEP запустил Программу институционального сотрудничества, благодаря которой компании, бизнес-ассоциации, посольства и другие подобные органы могут поддерживать продолжение и дальнейшее развитие работы Фонда.

Последние проекты или действия ELIAMEP поддерживались государственными или частными органами в Греции и за рубежом, такими как Генеральный секретариат исследований и технологий, представительство Европейской комиссии в Греции, Отдел общественной дипломатии НАТО, Совет Европы, Европейский парламент, Европейский научный фонд, фонды Фридриха Наумана и Конрада Аденауэра, немецкий фонд Маршалла и фонд Mercator.