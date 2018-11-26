Военное положение нужно Порошенко для ввода цензуры, заявили в Совфеде

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вводя военное положение на Украине, президент страны Петр Порошенко планирует нейтрализовать своих конкурентов на президентских выборах и мобилизовать свой электорат вокруг "военных маршей и шапкозакидательства", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Порошенко подписал ранее указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Порошенко хочет, воспользовавшись военным положением, ввести на Украине цензуру, заткнуть рты ближайшим конкурентам по президентской кампании и мобилизовать свой электорат вокруг военных маршей и шапкозакидательства", — отметил Климов.

По его словам, военное положение нужно Порошенко исключительно для того, чтобы обеспечить себе победу на президентских выборах.

"Каким бы он ни был, он не идиот и понимает, что конкуренции с российской армией украинская не выдержит", — сказал сенатор.