Порошенко заявил о введении военного положения до утверждения Радой

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал мне сегодня ввести военное положение на 60 дней… Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней", — сказал Порошенко во время обращения, трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, такой срок определен для того, чтобы "военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании".