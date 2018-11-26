"Укртрансгаз" заявил, что готов к введению военного положения на Украине

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) "Уктрансгаз" готов к введению военного положения, работает в штатном режиме, заявила компания в понедельник.
"Укртрансгаз" готов к введению военного положения и работает в штатном режиме",- сообщила компания на своей странице в Facebook.
При этом отмечается, что транзит и газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами, все обязательства по транзиту газа в страны ЕС также выполняются в полном объеме.
Кроме того, компания сообщила, что разработала планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий для обеспечения постоянной бесперебойной работы объектов газотранспортной системы Украины.
"В случае введения в Украине военного положения "Укртрансгаз" также разработал и утвердил мобилизационный план и план гражданской защиты предприятия. Команда "Укртрансгаза" готова к развертыванию всех возможных сценариев дальнейших событий", — сообщила также компания.