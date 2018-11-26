"Укртрансгаз" заявил, что готов к введению военного положения на Украине

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) "Уктрансгаз" готов к введению военного положения, работает в штатном режиме, заявила компания в понедельник.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Укртрансгаз" готов к введению военного положения и работает в штатном режиме",- сообщила компания на своей странице в Facebook.

При этом отмечается, что транзит и газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами, все обязательства по транзиту газа в страны ЕС также выполняются в полном объеме.

Кроме того, компания сообщила, что разработала планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий для обеспечения постоянной бесперебойной работы объектов газотранспортной системы Украины.

Отмечается, что планы определяют действия в случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах компании и "Укртрансгаз" ежеквартально проводит тренировки сотрудников каждого объекта по всем гипотетически возможными аварийными ситуациями и сценариям.

"В случае введения в Украине военного положения "Укртрансгаз" также разработал и утвердил мобилизационный план и план гражданской защиты предприятия. Команда "Укртрансгаза" готова к развертыванию всех возможных сценариев дальнейших событий", — сообщила также компания.