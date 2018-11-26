В ДНР прокомментировали решение Киева о введении военного положения

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики готово к любому развитию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе после решения Киева ввести военное положение, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В понедельник — за месяц до начала кампании по выборам президента — на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

"Мы готовы к любому развитию событий. Введение военного положения не сделает украинскую армию сильнее. Это политическое решение, которое усугубит жизнь граждан на подконтрольной Украины территории", — сказал Безсонов.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на линии соприкосновения в связи с введением Киевом военного положения Безсонов не стал.

"По численности техники и войск ВСУ не один год готовы к приказу о переходе к наступательным действиям. Перейдут ли они сейчас к полномасштабным наступательным действиям — посмотрим", — добавил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.