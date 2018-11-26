Стали известны подробности указа Порошенко о введении военного положения

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Проект указа президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории Украины сроком на 60 дней предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины", — говорится в проекте указа.

Соответственно, следует из документа, могут быть ограничены права на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободу мысли и слова, а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.

"Также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимые для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью первой статьи 8 закона Украины "О правовом режиме военного положения", — отмечается в документе.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране на 60 суток.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что "задачи, которые ставит перед собой Порошенко — уйти от выборов, которые ему не сулят никаких перспектив: шансов быть избранным у него практически нет, политическая поддержка его на уровне статистической погрешности… поэтому для него было бы выгодно отказаться от этих выборов, и этот механизм запущен".

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, в том числе и Тимошенко. При этом Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Тимошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов в президенты (13,2% и 7,8%), свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг". За Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.