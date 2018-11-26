Проживающего в Турции саудовца обвинили в сокрытии останков Хашукджи

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Подданный Саудовской Аравии Мохаммед Ахмед Алфаозан, проживающий в турецкой провинции Ялова, причастен к уничтожению или сокрытию останков оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает прокуратура Турции.
"В ходе следствия обнаружено, что один из подозреваемых в причастности к убийству Хашукджи Мансур Отман Аббахусаин за день до инцидента связывался с подданным Саудовской Аравии, проживающим в деревне Саманлы провинции Ялова, Мохаммедом Ахмедом Алфаозаном по кличке "Гозан". Данный разговор касался уничтожения или сокрытия останков Хашукджи. В этой связи там проводятся обыски", — говорится в заявлении прокуратуры.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.