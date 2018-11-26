В Новой Зеландии нашли клубнику со швейными иглами внутри

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Новой Зеландии мужчина обнаружил швейную иголку в купленной им клубнике, сообщает New Zealand Herald.
Житель города Джеральдин на Южном острове рассказал, что купил ягоды в супермаркете. Сам он не пострадал.
В Министерстве сельского хозяйства Новой Зеландии заявили, что полиция займется расследованием инцидента.
Ранее в Австралии арестовали 50-летнюю женщину, подозреваемую в подкладывании игл в клубнику местных производителей. На прошлой неделе ее освободили под залог. Также иголки обнаружили в бананах и яблоках.
СМИ сообщали, что некоторые импортеры австралийских фруктов из Великобритании и России приняли решение приостановить ввоз продукции.