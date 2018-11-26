МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, которые были задержаны после нарушения тремя украинскими кораблями границы России в Керченском проливе, понесут уголовную ответственность за нарушение государственной границы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в ФСБ сообщали, что после инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы). Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

"На самом деле украинским морякам сейчас ничего не угрожает, кроме уголовной ответственности по нашему законодательству за нарушение государственной границы. Да, они будут нести согласно закону ответственность. С ними работают. Трое раненых, никто в критическом состоянии не находится", — сказал Аксенов.

Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.