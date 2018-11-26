Украинский банк выиграл иск против России в Парижском арбитраже

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Ощадбанк выиграл в Парижском арбитраже иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в Крыму, сообщили в пресс-службе украинского банка.

Отмечалось, что арбитраж полностью удовлетворил требования Ощадбанка. Итоговая сумма взыскания составит 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения судебного решения до фактической компенсации.

"После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", — говорится в сообщении.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.

Это уже не первое решение международного суда, касающееся компенсации потерь украинских компаний. Так, в мае суд в Гааге обязал Россию возместить украинской стороне потерю крымских активов. Иск подавали 19 предприятий, требуя восемь миллиардов долларов в качестве компенсации. Однако, как передавали украинские СМИ, в решении арбитража речь шла уже о выплате лишь 159 миллионов долларов.