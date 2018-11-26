На Украине усилили меры безопасности на важнейших объектах инфраструктуры

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Украина усилила меры безопасности и киберзащиты на важнейших объектах инфраструктуры из-за решения о введении военного положения, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

По словам Омеляна, министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения СНБО и правительства, когда они будут одобрены.

"Министерство инфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании в министерстве при участии руководства "Укравтодора", "Укрзализныци", администрации морских портов, "Укрпочты", аэропортов. Уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры ", — цитирует Омеляна пресс-служба.

При этом министр заявил, что сейчас "ограничения относительно движения грузового транспорта есть, но они связаны исключительно с погодными условиями". "Никаких других ограничений нет", — добавил он.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада.