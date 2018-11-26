СМИ: в Австралии заснувший пилот пролетел мимо места посадки почти на 50 км

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пилот, выполнявший чартерный рейс из Девонпорта в Австралии на соседний остров Кинг, заснул за штурвалом и пролетел мимо места назначения на 46 километров, сообщает издание Australian.

Как пишет издание, инцидент произошел около семи часов 8 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

Пилот самолета Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air совершал первый рейс из семи запланированных на тот день. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

Тем не менее австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование произошедшего, назвав этот случай "нарушением работоспособности летчика", пишет газета. В рамках расследования бюро опросит летчика и проверит операционные процедуры авиакомпании.

A pilot is under investigation after falling asleep during a one-hour charter flight and overflying the destination by almost 50km. https://t.co/aqdXkvbUex — The Australian (@australian) 26 ноября 2018 г.

​Управляющий директор Vortex Air Колин Тракер комментировать ситуацию отказался.

По данным издания, результаты расследования станут известны в начале следующего года.