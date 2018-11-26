Порошенко подписал указ о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, сообщается на сайте президента Украины.

Военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября до 26 января 2019 года. Генштабу поручено "предусмотреть меры частичной мобилизации", организовать и провести учебные сборы с резервистам.

Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, информационную безопасность, а также обеспечить общественный порядок и охрану объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, поручено усилить охрану государственной границы с Россией, в том числе в районе Крыма.

Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

Совет национальной безопасности и обороны ввел в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями. Решение принято за месяц до старта избирательной кампании по выборам президента Украины. При этом проведение выборов во время военного положения законодательством запрещается.

Нарушение границы украинскими кораблями

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все корабли задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).