В Мадриде оправдали активисток Femen, приковавших себя к кресту

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суд в Мадриде оправдал двух активисток движения Femen, которые обвинялись в преступлении на почве ненависти и оскорблении чувств верующих, передает агентство Europa Press.

Две полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в кафедральном соборе Альмудена в июне 2014 года. На их телах были написано "Алтарь для аборта", а сами они выкрикивали: "Аборт незаконен — захватим алтарь". Судебный иск против участниц акции подала Испанская ассоциация христианских адвокатов.

В постановлении суда говорится, что обвиняемые не совершали преступления на почве ненависти, поскольку своими действиями не призывали третьих лиц дискриминировать, оскорблять или унижать католиков. По мнению суда, речь идет исключительно о "защите идеи на право абортов".

Судья также отвел обвинения в оскорблении чувств верующих, указав, что Ана и Карлота не допускали физического контакта с распятием или центральным алтарем собора. Сами обвиняемые также утверждали, что приковали себя цепями не к самому кресту, а к железным деталям, которыми он скреплен.

Ассоциация адвокатов требовала приговорить девушек к двум годам заключения, прокуратура — к девяти месяцам. Приговоры до двух лет заключения отбываются в Испании условно.