Трамп заявил, что США могут бессрочно закрыть границу с Мексикой

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости США бессрочно закроют границу с Мексикой.

"Мексике следует вернуть мигрантов, размахивающих флагами, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны. Сделайте это с помощью самолетов, автобусов, сделайте это любым способом, каким хотите, но они не приедут в США. Мы бессрочно закроем границу, если потребуется. Конгресс, финансируй (строительство — ред.) стены!" — заявил Трамп в Twitter

Ранее сообщалось, что пограничники США закрыли в воскресенье "Сан-Исидро" — один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, через который идет основной поток беженцев, на фоне сообщений о попытках ряда мигрантов перебраться со стороны Мексики через заграждения на границе с США. Позже пограничная служба США открыла "Сан-Исидро".

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.