ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Прямые трансляции, которые вело международное агентство Sputnik в социальных сетях c акций протеста в Париже, набрали больше двух миллионов просмотров, сообщила РИА Новости главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.
Вместе с тем она отметила, что корреспонденты агентства, не получившие аккредитации от МИД Франции, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, сопровождающихся беспорядками.
В субботу в акциях протеста против повышения цен на топливо во Франции участвовали более 100 тысяч человек. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил о 130 задержанных. Демонстрации сопровождались насилием и поджогами, так, в Париже при освещении протестов пострадала съемочная группа телеканала RT: у оператора травма головы, один из корреспондентов получил ожоги.
"Рекордное количество просмотров — заслуга нашего корреспондента, которая работала плечом к плечу с коллегами из французских СМИ в прошедшие выходные. В следующий раз, когда нас будут обвинять в пропаганде, следует спросить наших французских коллег по работе в поле, что они думают об этом. Тех журналистов, которые регулярно сталкиваются с корреспондентами Sputnik France", — отметила Новикова.
В ходе избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С избранием Макрона президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию корреспондентам агентства, несмотря на обращения.
В середине ноября агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnilk.
Однако на настоящий момент ситуация с аккредитаций корреспондентов агентства не изменилась, отметила Новикова.