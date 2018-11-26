В ОАЭ вышел на свободу осужденный за шпионаж британец, сообщили СМИ

ДОХА, 26 ноя — РИА Новости. Власти ОАЭ освободили из тюрьмы британского аспиранта Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, после помилования президентом ОАЭ, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

В понедельник президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян по случаю 47-летней годовщины образования ОАЭ наряду с другими заключенными помиловал британского аспиранта Мэтью Хеджеса, который судом Абу-Даби на прошлой неделе был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж против ОАЭ в пользу иностранного государства.

В министерстве по президентским делам уточнили, что британец сможет покинуть ОАЭ после завершения формальностей по его освобождению.

© AFP 2018 / Karim Sahib Исполнительный директор по медиа и стратегическим связям в Национальном совете СМИ ОАЭ объявляет о помиловании британца Мэтью Хеджеса, который был приговорен за неделю до этого к пожизненному заключению за шпионаж. 26 ноября 2018 © AFP 2018 / Karim Sahib Исполнительный директор по медиа и стратегическим связям в Национальном совете СМИ ОАЭ объявляет о помиловании британца Мэтью Хеджеса, который был приговорен за неделю до этого к пожизненному заключению за шпионаж. 26 ноября 2018

Аспирант университета Дарэма Мэтью Хеджес был приговорен в ОАЭ в минувшую среду к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. Он был задержан в аэропорту Дубая 5 мая. Аспиранта обвинили в том, что он под прикрытием написания диссертации об "арабской весне" собирал информацию для правительства Великобритании.

Глава МИД Британии ранее заявил, что пожизненный приговор 31-летнему британцу в ОАЭ повлияет на двусторонние отношения, и призвал власти этой страны пересмотреть дело. Эмиратский МИД заявил, что власти страны обошлись с британцем справедливо и в соответствии с конституцией.