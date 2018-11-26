Опрос показал отношение граждан Молдавии к вступлению в НАТО

КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии, в случае проведения всенародного референдума, проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса, представленные в понедельник Ассоциацией социологов и демографов.

"Мы спросили людей, как они бы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения в НАТО. За проголосовали бы 22,4% респондентов, против — 60,1%, число сторонников вступления в НАТО продолжает падать", — объяснил программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.

При этом 6,2% не стали бы участвовать в голосовании, 5,4% — не знают, что представляет собой НАТО, 5,9% — не определились с решением.

Опрос проходил с 1 по 20 ноября, в нем приняли участие 1189 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

Молдавия — внеблоковая страна. Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.