Генконсульство России оказывает содействие осужденной во Вьетнаме россиянке

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство России во вьетнамском Хошимине оказывает все возможное содействие в рамках имеющихся полномочий россиянке Галине Николаенко, приговоренной местным судом к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В субботу суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress . По информации издания, местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года после того, как та получила в отделении почты посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази.

"Генеральное консульство России в Хошимине в курсе ситуации с гражданкой России Николаенко. По получении в январе 2018 года информации о ее задержании генконсульство запросило разрешение на встречу с ней. Был установлен контакт с ее мамой. В рамках имеющихся полномочий ей оказывается все возможное содействие", — сообщила РИА Новости консул-советник российской дипмиссии в Хошимине Мария Мизонова.

Она добавила, что в соответствии с законодательством Вьетнама Николаенко был предоставлен вьетнамский адвокат.

"В течение 2018 года консулы неоднократно встречались с задержанной в тюрьме Тихоа, где она содержалась до заседания суда. Ей передавались письма, посылки от родных. Жалоб на условия содержания от нее не поступало", — отметила Мизонова.

В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что находится на связи с консульской службой по делу Николаенко, в аппарате омбудсмена в отношении россиянки создано досье "особого контроля". Москалькова добавила, что в ситуации следует разобраться, и она готова помочь россиянке, если обращение от нее поступит уполномоченному.