В Италии более 40 человек арестовали по подозрению в наркоторговле

РИМ, 26 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Карабинеры итальянского Лечче проводят в понедельник операцию по аресту 41 человека, подозреваемых в организации двух крупных каналов по поставки и торговле наркотиков в южной области Апулия.

Как сообщили правоохранители, согласно выписанным ордерам на арест, 30 человек должны оказаться под стражей, еще 11 – быть помещены под домашний арест. Арестованным предъявляются обвинения в организации наркобизнеса, вымогательстве и хранении и ношении оружия.

В территории, которую охватывали наркоторговцы, входили основные провинции "каблука" Апеннинского полуострова – Лечче, Бриндизи и Бари, куда на продажу поступали кокаин, гашиш, героин и марихуана.

В ходе операции удар был нанесен по двум группировкам, доходы от деятельности которых шли в казну местной мафиозной структуры.