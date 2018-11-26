В Киеве трех человек задержали за кражу кабеля правительственной связи

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Правительственную связь повредили в Киеве, полиция задержала трех человек по подозрению в краже кабеля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции столицы Украины.

По данным ведомства, во время ночной отработки территории Деснянского района работники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска заметили трех мужчин, которые тянут к автомобилю кабель. Правоохранители сразу задержали подозреваемых и вызвали следственно-оперативную группу.

"На месте преступления у задержанных изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тысячи гривен (5,8 тысячи долларов)", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.