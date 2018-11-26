Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото

БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. В Международном трибунале по морскому праву отказались комментировать инцидент с украинскими военными судами в районе Керченского пролива.

"Пресс-служба не комментирует ситуацию, которая произошла. Я не могу дать вам комментарий о специфике данной ситуации", — заявила представитель трибунала, отвечая на просьбу корреспондента РИА Новости оценить в правовом поле ситуацию в районе Керченского пролива.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.