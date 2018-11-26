Задержанные корабли ВМС Украины у причала береговой охраны в Керчи

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России 25 ноября. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке экипажи не реагировали, совершая опасное маневрирование. Суда были задержаны.