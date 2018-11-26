Власти Афганистана рассматривают возможность переноса президентских выборов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Афганское правительство рассматривает возможность отложить на несколько месяцев президентские выборы, назначенные на 20 апреля, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя избирательной комиссии (IEC) республики Абдула Азиза.

"В следующем году (пройдут) президентские выборы и выборы в провинции Газни, включая выборы в совет провинции и округа. Один из возможных планов, о котором ранее произошла утечка в прессу, это провести выборы одновременно,…. отложив на несколько месяцев; но в настоящее время это только идея", — сказал Азиз.

Выборы в Газни не состоялись в октябре 2018 года из-за столкновений, новые намечены на весну 2019 года.

В избирательной комиссии также опровергли более ранние сообщения СМИ о том, что перенос даты голосования связан с мирными переговорами в стране.

"Мирный процесс не имеет ничего общего с переносом выборов", — подчеркнул представитель IEC.

Ранее заместитель главы Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Атаулла Салим заявлял, что мирные переговоры между официальным Кабулом и радикальным движением "Талибан" должны стартовать до предстоящих в апреле 2019 года выборов президента республики.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам трехдневных переговоров с делегатами "Талибана" в Катаре выразил надежду на то, что мирное соглашение между противоборствующими сторонами в Афганистане будет достигнуто к 20 апреля следующего года — предполагаемой дате выборов главы государства. В этой связи Халилзад призвал талибов "использовать все существующие возможности", чтобы положить конец кровопролитию в Афганистане.