Вице-премьер Афганистана заявил, что США ищут пути для бегства из страны

КАБУЛ, 26 ноя — РИА Новости. У представителей США и международных сил нет стимулов воевать в Афганистане, они не понимают ситуацию в стране и хотели бы ее покинуть, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Афганистана Мохаммад Мохакак.

По его словам, войска США сосредоточены на защите городов, и президент Дональд Трамп недавно распорядился вывести военных из пригородов и отдаленных районов.

"Он не понимает, что, если они уйдут из пригородов, то они (движение "Талибан" — ред.) подойдут ближе (к городам — ред.), а не останутся сидеть на месте", — заявил Мохакак, отметив, что талибы "продуманно расширяются".

Вице-премьер также рассказал, что "Талибан" по неизвестным каналам получил современное оружие, которого "нет даже у афганской армии, за исключением нескольких особых подразделений".

"У них есть скрытая поддержка и помощь <…> Превосходство "Талибана" связано с превосходством в оружии и поддержке, я не знаю, кто их поддерживает. Афганскому правительству, поддерживаемому мировым сообществом, такого превосходства не хватает", — заключил политик.