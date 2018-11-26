Москалькова следит за делом осужденной во Вьетнаме россиянки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится на связи с консульской службой по делу гражданки России Галины Николаенко, которую вьетнамский суд приговорил к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, в аппарате омбудсмена в отношении россиянки создано досье "особого контроля".

Ранее в субботу суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress. По информации издания, местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года после того, как та получила в отделении почты посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази.

"Непосредственно от заявителя у нас не было обращения, но мы сформировали досье особого контроля в отношении этой гражданки и держим связь с консульской службой. Я хотела бы переговорить с её адвокатом, чтобы знать детали, потому что ни процессуальных документов, ни подробного обращения со стороны защиты на сегодняшний день нет", — заявила Москалькова РИА Новости.

Москалькова добавила, что в ситуации следует разобраться и она готова помочь россиянке, если обращение от неё поступит уполномоченному. По её словам, человеку, независимо от состава преступления, нужно оказать помощь.

"Как она утверждает, она не в курсе была того пакета, который она получила. Какой-то человек втёмную просил её получить этот пакет, не указывая, что там находится. Вот эти все вещи нужно, конечно, проверять по процессуальным документам, но в любом случае, независимо от её вины, вопросы порядка и условия содержания под стражей в тюрьме должны быть взяты на особый контроль, и вопросы оказания ей медицинской помощи, состояния здоровья, связи с консульскими службами", — подчеркнула Москалькова.

По данным издания, что посылка была отправлена на имя молодого человека по имени Николай, который попросил Николаенко забрать коробку с почты и оставить ее возле мусорной корзины недалеко от местного ресторана. Девушка сообщила, что с Николаем она познакомилась в ресторане в декабре прошлого года, когда находилась во Вьетнаме в качестве туристки.