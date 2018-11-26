Иран надеется на ощутимый результат по механизму расчетов со стороны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Иран исходит из того, что ЕС на фоне новых санкций США против Тегерана предпринимает все усилия для создания механизма расчетов, надеется на ощутимые результаты в приемлемые сроки, заявил в понедельник в Брюсселе глава иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи.

В сентябре Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"Я бы сказал, что Европа находится в процессе выполнения своих обещаний. Я так понимаю, что они испытывают определенные трудности, но я не эксперт в финансах. Насколько я могу представлять себе, ЕС делает все, что в его силах, чтобы реально создать этот механизм", — сказал о после встречи с еврокомиссаром по энергетике Мигелем Каньете.

"Мы надеемся, что эти слова превратятся в действия, надеемся, что до того, как время истечет, что-то ощутимое будет достигнуто", — добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

"С моей точки зрения, соглашение по атому было единственно возможным соглашением, которые мы могли достичь. Мы надеемся, что международное сообщество и участники договора сделают все возможное, чтобы сохранить целостность сделки. Если она развалится, никто от этого не выиграет, ни Иран, ни ЕС, ни международное сообщество", — сказал иранский представитель.

"Мы также надеемся, что вместе с партнерами, в том числе РФ и Китаем, сделаем все возможное, чтобы сохранить это соглашение, эту партию мы обязаны выиграть", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.