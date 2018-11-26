Integrity Initiative частично признал достоверность данных Anonymous

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Проект Integrity Initiative частично подтвердил достоверность документов, опубликованных хакерами из группировки Anonymous, но полная проверка попавших в сеть материалов еще не окончена.

"Конечно, мы глубоко сожалеем, что документы Integrity Initiative были украдены и опубликованы онлайн", — добавляется в пресс-релизе.

Integrity Initiative — британский проект, сосредоточенный на борьбе с пропагандой и дезинформацией, в частности, на привлечении внимания к "угрозе западных демократиям со стороны России".

В пятницу хакеры из Anonymous обнародовали документы проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Специалисты Anonymous утверждают, что Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. Кроме того, с проектом тесно сотрудничали финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж.

В Integrity Initiative заявили, что часть обнародованных Anonymous материалов, а также база источников информации уже потеряли актуальность или вообще никогда не использовались, а хранилась как потенциально полезные.

После хакерской атаки проект поддерживает контакт со всеми участниками программы, международными партнерами и национальными властями, добавили в Integrity Initiative.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных хакерами документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).

Российские политики призвали мировое сообщество тщательно расследовать деятельность Integrity Initiative. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что считает "принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений". По его словам, "как бы это ни было соблазнительно", нельзя брать пример с тех, кто "спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы в свой парламент очередной законопроект о санкциях".