Лавров назвал митинг радикалов у российского посольства в Киеве шабашем

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства РФ в Киеве, полиция это "шабаш" не пыталась остановить.

"Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве, которое закидали дымовыми шашками. Полиция, по-моему, не то, что бездействовала, но особого рвения, чтобы прекратить этот шабаш, не предпринимала", — заявил министр на пресс-конференции.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

У посольства РФ в Киеве в воскресенье вечером собрались митингующие, которые на фоне инцидента с задержанием украинских военных кораблей российскими выражали протест против действий РФ. Участники митинга принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, пытались жечь шины. На месте работала полиция, вела диалог с протестующими. По данным интернет-издания "Украинская правда", во время митинга неподалеку от посольства РФ в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.