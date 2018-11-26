В МИД раскритиковали резолюцию Литвы по главе "лесных братьев"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России считает факт признания главы антисоветского движения "лесные братья" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса руководителем страны в 1954-1957 годах переписыванием истории и издевательством над памятью жертв бандитского террора в этой стране.

Литовский парламент во вторник принял резолюцию, согласно которой один из главарей националистического формирования "лесные братья", действовавшего в послевоенные годы, Адольфас Раманаускас-Ванагас признается руководителем балтийской республики в 1954–1957 годы.

Как отметили в МИД РФ, власти Литвы в рамках объявленного Вильнюсом года одного из главарей "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса продолжают серию акций по героизации этого предводителя бандитского подполья.

"Как представляется, факт наделения Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса полномочиями главы Литвы является еще одним шагом властей Литовской Республики по переписыванию послевоенной истории и, по сути, издевательством над памятью многочисленных жертв бандитского террора в Литве, родственники которых еще живы", — сказано в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что, возвеличивая подобных сомнительных героев, Литва забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны. В МИД РФ отметили, что это "очень печально".

Раманаускас-Ванагас руководил Дзукийскими партизанами, в 1949 году с другими командующими он подписал Декларацию литовского движения по борьбе за свободу. Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы с советской властью длилась с 1944 по 1953 годы. Ванагас был задержан в 1956 году, на следующий год он был казнен. Сейм Литвы объявил 2018 год годом Ванагаса, так как в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена решением властей Литвы объявить нынешний год годом памяти Ванагаса.