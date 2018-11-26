МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США пытаются вывести целый класс вооружений, аналогичный тем, что попадают под ДРСМД, из договора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США преподносят ударные БПЛА в качестве средств, принадлежащих к другому классу систем военного назначения, ссылаются на то, что, в отличие от крылатых ракет, беспилотники не используют пусковую установку и являются средствами, возвращаемыми в пункт постоянной дислокации после выполнения задания. Таким образом, США пытаются вывести из-под охвата Договора не сообразующимся с его положениями способом целый класс вооружений, аналогичный по своей природе ракетам средней и меньшей дальности по смыслу ДРСМД. Такой подход явно противоречит целям договора",- заявил Рябков на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.