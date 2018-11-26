Опубликовано видео с задержанными украинскими кораблями в порту Керчи

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео задержанных украинских кораблей, снятых стрингером агентства Ruptly.
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.