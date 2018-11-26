Опубликовано видео с задержанными украинскими кораблями в порту Керчи

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео задержанных украинских кораблей, снятых стрингером агентства Ruptly.

На видеозаписи продолжительностью 13 секунд запечатлен причал береговой охраны в Крыму, видны задержанные украинские корабли. Видео опубликовано в Twitter телеканала RT.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.