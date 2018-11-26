У России нет ракет, которые противоречили бы ДРСМД, заявил Рябков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В ракетном арсенале России нет ракет, которые противоречили бы ДРСМД, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе брифинга Рябков отметил, что долгое время США безосновательно обвиняли РФ в нарушении договора, заявляя, что Москва провела испытания не подпадающего под ДРСМД типа ракет. Доказательств при этом не приводилось.

"Нам долгое время предлагалось самостоятельно сложить пазл из разрозненных и полученных в разное время элементов, а затем самим назвать ракету, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД. То есть фактически признаться в нарушении, которого мы не совершали", — заявил замглавы МИД РФ.

"Мы заявили американцам, что не станем заниматься гаданием на кофейной гуще. Мы все свои вооружения прекрасно знаем, как знаем и то, что среди них нет тех, которые противоречат нашим договорным обязательствам. Продолжаем настаивать на этом и сейчас", — отметил Рябков.