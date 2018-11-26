В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Подросток в Иссык-Кульской области Киргизии получил ожоги 30% поверхности тела из-за взрыва сотового телефона, который находился в кармане его брюк, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики.

По данным минздрава, несчастный случай произошел в субботу в Тонском районе Иссык-Кульской области республики.

"В Тонскую территориальную больницу поступил пострадавший Д. А. 2004 года рождения, с травмами, полученными в результате взрыва сотового телефона, который находился в кармане брюк", — сообщила собеседница агентства. По ее словам, подросток получил химический и термический ожоги 1 и 2 степени в области грудной клетки, живота, промежности и бедра. На сегодняшний день состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в минздраве.

Как передает киргизское информагентство "АКИ-пресс", у подростка был телефон марки "Нокиа", купленный около месяца назад. Со слов самого пострадавшего, он говорил по телефону и нечаянно уронил его. Подняв мобильное устройство, он положил телефон в карман брюк, после чего и произошел взрыв.