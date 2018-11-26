СМИ: военный самолет США вошел в воздушное пространство над Черным морем

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря, сообщил "Украинский милитарный портал".

Отмечается, что, по состоянию на 8:30 (9:30 мск), самолет находился в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью Крыма.

Ситуация развивается на фоне обострения отношений между Москвой и Киевом из-за инцидента в Черном море.

ФСБ России накануне заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования представителей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России, опасно маневрировали и были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на 60 суток ввести военное положение на территории страны. Решение должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17:00 мск.