В Польше соберут военное руководство для докладов по Азовскому морю

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

ВАРШАВА, 26 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак собирает военное руководство по событиям в Азовском море.

"Сегодня утром я встречусь с начальником Генерального штаба, руководством Вооруженных сил и руководителями военных ведомств для представления докладов в связи с обострением ситуации в Азовском море", — написал Блащак в Twitter.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>