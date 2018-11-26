США предложили до $5 миллионов за информацию о причастных к теракту в Индии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США предлагают выплатить вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за информацию о причастных к теракту в индийском Мумбаи в 2008 году, жертвами которого стали 166 человек, сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном по случаю десятой годовщины теракта.

"США готовы сделать все необходимое, чтобы ответственные за атаку предстали перед правосудием. Программа госдепа "Вознаграждение ради правосудия" предлагает новую награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая может привести к аресту или обвинению любого, кто был вовлечен в планирование или содействие атаке в Мумбаи", — говорится в заявлении Помпео.

Помпео выразил солидарность с народом Индии после этого "акта варварства", который унес жизни также шести американских граждан, и призвал все страны выполнять свои обязанности в рамках Совбеза ООН по введению санкций в отношении виновных в теракте.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они стреляли по людям на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек.