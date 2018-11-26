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В мире

Опрос: лишь 5% японцев согласны на передачу Россией только двух островов

Сюжет:
Обсуждение мирного договора России и Японии (48)
(обновлено: 10:55 26.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп, Курильские острова. Архивное фотоВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп, Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Лишь 5% японцев согласны на передачу Россией двух из 4 островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, такие данные обнародовала в понедельник газета "Никкэй".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Абэ не стал комментировать идею об аренде Хабомаи и Шикотана

Согласно этому опросу, передачу сначала двух островов с последующим решением вопроса еще о двух поддерживают большинство — 46% респондентов, настаивают на традиционном требовании всех четырех островов – 33%. И лишь 5% будут удовлетворены, если Японии будут переданы только два острова без переговоров по двум остальным.

При этом, как сообщалось и ранее, 67% поддерживают договоренности, достигнутые лидерами двух стран 14 ноября, о необходимости ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Негативно оценили эти договоренности лишь 21% респондентов.

Опрос проводился 23-25 ноября методом случайной компьютерной выборки среди 2200 человек, на вопросы согласилось ответить 996 человек, что составляет 45,3% опрошенных.

Порт Южно-Курильска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
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В Кремле исключили автоматическую передачу Курильских островов Японии

В Сингапуре 14 сентября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.

Остров Шикотан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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В Кремле прокомментировали обещание Абэ по военным базам США

До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения четырех островов и только после этого – заключение мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр В
О какой передаче может идти речь? Россия прекрасно обходилась без мирного договора с Японией десятки лет и не понятно, зачем он нам сейчас, тем более за такую цену?
09:07
26.11.2018
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Сергей Свой
Ну и господь с ними. Пусть пробуют российское блюдо. "Гуляш по коридору".
09:02
26.11.2018
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