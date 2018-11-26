Опрос: лишь 5% японцев согласны на передачу Россией только двух островов

ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Лишь 5% японцев согласны на передачу Россией двух из 4 островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, такие данные обнародовала в понедельник газета "Никкэй".

Согласно этому опросу, передачу сначала двух островов с последующим решением вопроса еще о двух поддерживают большинство — 46% респондентов, настаивают на традиционном требовании всех четырех островов – 33%. И лишь 5% будут удовлетворены, если Японии будут переданы только два острова без переговоров по двум остальным.

При этом, как сообщалось и ранее, 67% поддерживают договоренности, достигнутые лидерами двух стран 14 ноября, о необходимости ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Негативно оценили эти договоренности лишь 21% респондентов.

Опрос проводился 23-25 ноября методом случайной компьютерной выборки среди 2200 человек, на вопросы согласилось ответить 996 человек, что составляет 45,3% опрошенных.

В Сингапуре 14 сентября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.

До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения четырех островов и только после этого – заключение мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.