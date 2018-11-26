В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил

ТАШКЕНТ, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Узбекистана в понедельник впервые начало масштабные учения Вооруженных сил страны по всей республике, сообщил РИА Новости представитель Минобороны.
В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Минобороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы, отметили в министерстве.
Одним из приоритетных направлений учений будет проверка комплектования подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств, добавили в Минобороны.