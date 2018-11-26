В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил

ТАШКЕНТ, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Узбекистана в понедельник впервые начало масштабные учения Вооруженных сил страны по всей республике, сообщил РИА Новости представитель Минобороны.

"По распоряжению президента Республики Узбекистан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами сегодня утром войска министерства обороны были подняты по учебной тревоге", — сообщил в понедельник представитель Минобороны. По его словам учения продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Минобороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы, отметили в министерстве.

"До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась", — подчеркнули в Минобороны. В них будут задействованы подразделения всех родов войск ВС страны.

Одним из приоритетных направлений учений будет проверка комплектования подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств, добавили в Минобороны.