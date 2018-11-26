Опрос показал отношение японцев к переговорам о мирном договоре с Россией

ТОКИО, 26 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Около 67% японцев поддерживают договоренности лидеров России и Японии Японии об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года, приводит газета "Никкэй" результаты своего опроса.

Негативно оценивает эти договоренности лишь 21% респондентов.

В целом поддержка правительства выросла на 3 процентных пункта по сравнению с октябрем и составила 51%. Отрицательно оценивают деятельность правительства 38%, это на 4 процентных пункта ниже, чем в октябре.

При этом действия правительства на международной арене — одна из причин его высокого рейтинга. Первой причиной поддержки правительства 40% назвали "стабильность", а 35% — деятельность на международной арене.

Опрос проводился 23-25 ноября методом компьютерной выборки респондентов среди 2,2 тысячи человек, на вопросы ответили 996 человек, или 45,3% опрошенных. Данные о погрешности не приводятся.

Во вторник состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.

До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого – заключение мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.