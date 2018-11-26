В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Неподалеку от посольства России в Киеве, перед которым вечером жгли файеры и дымовые шашки, сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"В переулке Ярослава Хомова 14-а, на расстоянии около одного километра от посольства России горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь. На месте работает полиция", — сообщает издание.

Газета опубликовала номера автомобиля — DP 001 019. Сообщается, что номерные знаки DP 001 принадлежат автомобилям российских дипломатического представительства, консульских учреждений и членов дипломатического персонала.

По данным телеканала "112 Украина", обстановка у посольства России спокойная, люди начинают расходиться.